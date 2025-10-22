Versión Impresa
Cámara graba el momento en que bus vuelca en puente Tinco (video)

  • Por Susana Manai
22 de octubre de 2025, 08:42
Según declaraciones del piloto del bus el accidente ocurrió por un desperfecto mecánico. (Imagen: captura de pantalla)

Más de 40 personas resultaron heridas tras el percance. 

El alcalde de Mixco, Neto Bran, compartió en sus redes sociales el video que registra el momento en que un bus volcó al ingresar al puente Tinco, sobre el kilómetro 15.5 de la Calzada Roosevelt, en la zona 7 de Mixco.

Según las imágenes captadas por una cámara de seguridad, el incidente ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana de este miércoles.

El video muestra que el bus circulaba con normalidad, pero al intentar incorporarse a la subida del puente perdió el control. Por causas aún no determinadas, la unidad no logró girar y se desplazó hacia el lado contrario, quedando suspendida brevemente en la orilla del puente antes de caer y volcarse.

De acuerdo con Bomberos Voluntarios, más de 40 personas fueron trasladadas a distintos centros asistenciales con lesiones leves, fracturas y amputación de dedos.

Desperfecto mecánico

El piloto del bus declaró a Noti7 que el accidente se habría originado por un desperfecto mecánico. "Sentí que tronó algo adelante y fue donde me giró el bus. Uno nunca sabe el momento en que se arruinará una cosa. Yo vengo tranquilo, ya me hicieron las pruebas necesarias", indicó.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las causas exactas del percance. 

