Estas son las imágenes posteriores al accidente en el bulevar Liberación

  • Por Jessica González
04 de octubre de 2025, 14:13
El auto quedó volcado en pleno bulevar. (Foto: Bomberos Municipales)

El conductor volcó su auto y quedó cruzado en el bulevar.

EN CONTEXTO: Conductor choca y su auto vuelca en bulevar Liberación (video)

Un auto, tipo camioneta, volcó en el bulevar Liberación este sábado 4 de octubre. 

El accidente ocurrió a la altura del paso a desnivel, frente a Tecún Umán.

El conductor perdió el control y terminó volcado y atravesado sobre el bulevar, ocasionando tránsito lento en el sector. 

Bomberos Municipales atendieron la emergencia y notificaron que el conductor no necesitó ser trasladado a un centro asistencial.

Así quedó el auto: 

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

