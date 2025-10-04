Estas son las imágenes posteriores al accidente en el bulevar Liberación

El conductor volcó su auto y quedó cruzado en el bulevar.
Un auto, tipo camioneta, volcó en el bulevar Liberación este sábado 4 de octubre.
El accidente ocurrió a la altura del paso a desnivel, frente a Tecún Umán.
El conductor perdió el control y terminó volcado y atravesado sobre el bulevar, ocasionando tránsito lento en el sector.
Bomberos Municipales atendieron la emergencia y notificaron que el conductor no necesitó ser trasladado a un centro asistencial.
Así quedó el auto: