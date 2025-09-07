Imágenes posteriores al accidente donde fallecieron tío y sobrino

El conductor del vehículo atropelló a un menor de 7 años y a su tío, quienes caminaban por la calles.
Un fatal accidente ocurrió la noche del sábado en la Aldea Concepción El Ciprés, San Raymundo.
El conductor de un auto perdió el control y atropelló a dos personas que caminaban por la calle, quienes fallecieron en el lugar.
Las víctimas fueron identificadas como Rony Porfirio Cotzojay Tepeu, de 7 años, y su tío político, Pedro Coc Xiquin, de 52.
Imágenes posteriores a la tragedia
El auto quedó volcado tras impactar contra un local comercial.
Familiares y amigos de las víctimas acudieron al lugar.
Esas son las imágenes de la triste escena.
Hasta ahora se desconoce el estado de salud del conductor.