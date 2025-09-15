Imágenes posteriores al accidente donde falleció abogada de Zacapa (video)

El auto donde se conducía la abogada quedó completamente destruido.
EN CONTEXTO: Joven abogada pierde la vida en trágico accidente ocurrido en Zacapa
La profesional originaria de Zacapa, Karen Johana Ávila, de 34 años, se dirigía al Aeropuerto Internacional La Aurora cuando sufrió un trágico accidente.
Ávila iba junto al médico Ricardo Duarte Morales, de 61 años, cuando fueron interceptados por un carro tipo picop en el kilómetro 118, en jurisdicción del Río Chiquito, Usumatlán, Zacapa.
Tras el fuerte impacto, Ávila falleció, mientras que Duarte resultó con heridas leves.
Estas son las imágenes posteriores al accidente.
El auto donde iba la abogada quedó completamente destruido.
Bomberos Voluntarios Departamentales atendieron la emergencia y lograron rescatar al piloto, Víctor Hugo Chávez, de 50 años, quien había quedado atrapado entre los hierros del auto.