Picop se embarranca y deja a un estudiante fallecido

Un picop que llevaba a varios alumnos, cayó al vacío.

La mañana de este viernes 12 de septiembre, un accidente de tránsito se registró en la Aldea Tierra Colorada, Totonicapán, donde un picop se precipita a una hondonada cuando transportaba a un grupo de estudiantes.

El hecho ocurrió en la curva donde se encuentra el puente Chiwix de la Aldea Tierra Colorada, cuyo picop transportaba a niños que se dirigían a un desfile como parte de una actividad cívica para conmemorar los 204 años de independencia.

Bomberos Voluntarios de la 121 compañía de San Cristóbal Totonicapán, fueron alertados para auxiliar a los heridos, quienes trasladaron a 12 personas heridas hacia el Hospital departamental de Totonicapán.

Las víctimas presentaban heridas en diferentes partes del cuerpo.

Además, se reporta el fallecimiento de una persona menor de edad en el Centro de Salud del Municipio de Momostenango.

Según comentarios de los vecinos, el accidente pudo originare por el exceso de velocidad.

Otros argumentan sobre la carga de la unidad.

Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC)y el Ministerio Publico (MP), serán quienes realicen la investigación del caso.

El fallecido fue identificado como Ederson Alvarado de 16 años de edad, estudiante que cursaba el tercero básico en el Instituto Nacional de Educación Básica de la Aldea Tierra Colorada.

Según personas que vieron el hecho, el piloto se dio a la fuga.

17 personas han sido trasladadas a diferentes centros asistenciales.