Imágenes posteriores al accidente en Río Hondo, Zacapa (video)

Los vehículos impactaron y posteriormente uno de ellos quedó atorado en medio de dos transportes de carga pesada.
EN CONTEXTO: Fuerte accidente en Zacapa deja varios heridos
Las víctimas se conducían sobre la ruta al Atlántico, jurisdicción de El Peaje de Aldea, Santa Cruz del municipio de Río Hondo, Zacapa, cuando impactaron.
Los pasajeros dentro de uno de los vehículos quedaron atrapados, por lo que Bomberos Municipales Departamentales brindaron asistencia con maquinaria especial.
Los heridos fueron identificados como:
- Brandon Solares, de 14 años
- Nahomi Solares, de 10 años
- Darío Pérez, de 62 años
- Carmen Solares, de 32 años
- Fabiola Rosales, de 35 años
- Virginia López, de 70 años
- Manuela Ragorachel, de 57 años
- Génesis Gómez, de 1 año
- Cristofer Gómez, de 6 años
Quienes fueron trasladados a la emergencia del Hospital Regional de Zacapa.