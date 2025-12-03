Imágenes posteriores al múltiple accidente en ruta al pacífico (videos)

-

El múltiple accidente dejó varios heridos y un fallecido.

EN CONTEXTO: Múltiple accidente en ruta al Pacífico deja un fallecido y varios heridos

Dos autos y varias motocicletas protagonizaron un fuerte accidente esta mañana de miércoles 3 de diciembre.

El percance ocurrió en el kilómetro 32.5 CA-9 de la ruta al Pacífico, entre Amatitlán y Palín.

Las imágenes posteriores muestran cómo uno de los autos quedó completamente destrozado.

Imágenes posteriores al múltiple accidente ocurrido esta mañana de miércoles en la ruta al Pacífico.

Video: Jorge Senté. pic.twitter.com/xziFWHsD9V — Soy 502 (@soy_502) December 3, 2025

Video: Jorge Senté pic.twitter.com/ScAAZG5Fxb — Soy 502 (@soy_502) December 3, 2025

Los heridos fueron identificados como:

César Ramírez, de 21 años

Oscar Jiménez, de 25 años.

Lesli Hernández, de 31 años.

El fallecido, de aproximadamente 35 años, no ha sido identificado.