Imágenes posteriores al múltiple accidente en ruta al pacífico (videos)

El múltiple accidente dejó varios heridos y un fallecido.
Dos autos y varias motocicletas protagonizaron un fuerte accidente esta mañana de miércoles 3 de diciembre.
El percance ocurrió en el kilómetro 32.5 CA-9 de la ruta al Pacífico, entre Amatitlán y Palín.
Las imágenes posteriores muestran cómo uno de los autos quedó completamente destrozado.
Los heridos fueron identificados como:
- César Ramírez, de 21 años
- Oscar Jiménez, de 25 años.
- Lesli Hernández, de 31 años.
El fallecido, de aproximadamente 35 años, no ha sido identificado.