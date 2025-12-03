Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Imágenes posteriores al múltiple accidente en ruta al pacífico (videos)

  • Por Jessica González
03 de diciembre de 2025, 10:17
El fuerte accidente dejó varios heridos y un fallecido. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El fuerte accidente dejó varios heridos y un fallecido. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El múltiple accidente dejó varios heridos y un fallecido.

EN CONTEXTO: Múltiple accidente en ruta al Pacífico deja un fallecido y varios heridos

Dos autos y varias motocicletas protagonizaron un fuerte accidente esta mañana de miércoles 3 de diciembre.

El percance ocurrió en el kilómetro 32.5 CA-9 de la ruta al Pacífico, entre Amatitlán y Palín.

Las imágenes posteriores muestran cómo uno de los autos quedó completamente destrozado. 

Los heridos fueron identificados como: 

  • César Ramírez, de 21 años
  • Oscar Jiménez, de 25 años.
  • Lesli Hernández, de 31 años.

El fallecido, de aproximadamente 35 años, no ha sido identificado. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar