Imágenes del socavamiento de enorme magnitud en ruta a Petén

  • Por Jessica González
10 de agosto de 2025, 11:21
Autoridades ya están en el lugar de la emergencia. (Foto: Covial)

Un socavamiento de gran magnitud hizo que un auto se hundiera en la carretera.

EN CONTEXTO: Auto se hunde en socavamiento de gran magnitud camino a Petén (video)

Un auto quedó atrapado en un enorme agujero mientras transitaba por el kilómetro 281 ruta de Rio Dulce a Petén.

Vecinos del lugar acudieron al área y lograron detectar la sensibilidad del área.

Personal de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) ya se encuentra en el lugar de la emergencia e informaron que ya están logrando la rehabilitación del paso.

Según autoridades, el socavamiento se produjo por el colapso de tubería al costado de la carretera, ajena al mantenimiento del Covial.

