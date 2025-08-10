Imágenes del socavamiento de enorme magnitud en ruta a Petén

Un socavamiento de gran magnitud hizo que un auto se hundiera en la carretera.
EN CONTEXTO: Auto se hunde en socavamiento de gran magnitud camino a Petén (video)
Un auto quedó atrapado en un enorme agujero mientras transitaba por el kilómetro 281 ruta de Rio Dulce a Petén.
Vecinos del lugar acudieron al área y lograron detectar la sensibilidad del área.
Personal de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) ya se encuentra en el lugar de la emergencia e informaron que ya están logrando la rehabilitación del paso.
Según autoridades, el socavamiento se produjo por el colapso de tubería al costado de la carretera, ajena al mantenimiento del Covial.