El impacto del Black Friday en las tarjetas de crédito

Las compras con tarjetas de crédito crecieron un 25% entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2024. En ese mes, se mantiene un auge de consumo debido a la presencia de ofertas por el "Black Friday".

"Black Friday" o "Viernes Negro" es una tradición comercial que inició en Estados Unidos, y consiste en que la mayoría de los negocios rebaja sus precios. No existe una fecha exacta de cómo inició, incluso, algunos especialistas señalan que se refiere a las ganancias de los minoristas que pasaron de números rojos a negros.

El "Black Friday" ocurre después del "Día de Acción de Gracias", también tradición estadounidense. Tras concluir la cena, los norteamericanos acostumbran a realizar sus compras navideñas en este día de descuentos.

En Guatemala, esta tradición comenzó a popularizarse en los últimos años y sirve como antesala para las compras de las fiestas de Fin de Año. Muchos comercios ya han comenzado a anunciar sus ofertas y se prevé que sea un fin de semana de alto consumo nacional.

En EE.UU. es común ver letreros como este para anunciar que hay ofertas por la festividad. (Foto: Canva/Soy502)

Tarjetas de crédito

En Guatemala, el consumo incrementa durante la segunda semana de diciembre, ya que en esas fechas inicia el pago del aguinaldo. Muchas familias aprovechan este salario extraordinario para realizar las compras navideñas.

Debido a que no ha sido pagado el aguinaldo, muchos guatemaltecos utilizan las tarjetas de crédito para aprovechar algunas ofertas. Adquieren durante el "Black Friday" y pagar la adquisición con el dinero extra.

Para hacer una comparación, durante noviembre de 2023, los guatemaltecos realizaron compras por Q27,595 millones. Sin embargo, en el mismo mes del año siguiente el consumo fue de Q34,667 millones, un crecimiento del 25.6%, según información de la Evolución de la Cartera de Créditos de la Superintendencia de Bancos (SIB).

El mismo informe detalla que la tasa de morosidad, de noviembre de 2023 pasó de 3.27% a 5.33% durante noviembre de 2024.

Datos proporcionados por la Superintendencia de Bancos (SIB) indican que incrementó la tasa de morosidad de noviembre 2024 al mismo mes en 2024. (Foto: Archivo/Soy502)

Aumento del 47%

José Carlos Barrios, vicepresidente de Estrategia Comercial, Mercado y Sostenibilidad de BAC Guatemala, explicó durante el Black Friday de 2024, la facturación con tarjetas de crédito y débito de BAC, creció un 47% respecto del mismo día del año anterior.

"Esto refleja que los consumidores aprovechan estas fechas para realizar compras en categorías como supermercados, hogar, ropa, zapaterías y tiendas departamentales. BAC es el banco líder de la región, con presencia en 6 países. Posee más de 5.4 millones de clientes, y es el líder en el negocio emisor y adquiriente de tarjetas", explicó Barrios.

¿Cuánto deben los guatemaltecos en tarjetas de crédito?

En total, al 31 de octubre de este 2025, la SIB reporta que los guatemaltecos adeudan en tarjetas de crédito, un total de Q28,323 millones. Esto es, Q446 millones menos de lo reportado al 31 de enero de 2025. En la misma fecha, la tasa de morosidad mostró una tendencia a la baja, ya que enero de este 2025, estaba en 6.18% y a finales de octubre se posicionó en 5.5%.

Consejos para usar tarjetas de crédito

Las tarjetas de crédito son instrumentos financieros que ofrecen la comodidad para realizar compras sin necesidad de portar efectivo y genera la seguridad de financiar gastos inesperados o no planificados.

La SIB, a través de su material de educación financiera "Medios de pago y Tarjeta de crédito", señala que sino un préstamo que debe ser pagado.

El primer concepto fundamental es la fecha de corte, el día en que el banco o emisor de tarjeta finaliza el registro de todas las transacciones de un período. Después, viene la fecha límite de pago, el plazo máximo que tiene para realizar el abono de la deuda sin incurrir en mora.

Dentro del estado de cuenta, se encuentran dos montos de pago: el pago de contado y el pago mínimo. El pago de contado es la cantidad total de la deuda acumulada durante el período. Si se cubre por completo, se evitará el pago de intereses.

En cambio, el pago mínimo es la cuota parcial que permite mantener la tarjeta activa. Elegir pagar solo el mínimo puede ser tentador, pero es una estrategia costosa a largo plazo, ya que el saldo restante generará intereses y otros cargos, incrementando exponencialmente el monto de la deuda.

La clave para que la tarjeta de crédito sea una verdadera aliada es entender que no es una extensión de los ingresos, dice la SIB. (Foto: Canva/Soy502)

¡Cuidado con el tarjetazo!

Para aprovechar las ofertas sin comprometer la salud financiera, el BAC recomienda: