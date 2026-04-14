Música, tragedia y triunfo: La increíble trayectoria de la Lira Marquense

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Conoce el legado y la historia de la Marimba Orquesta Lira Marquense, 'La Inconmensurable' y descubre el impacto en la cultura guatemalteca.

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La Marimba Orquesta Lira Marquense, conocida popularmente como "La Inconmensurable", representa uno de los patrimonios musicales más importantes del occidente de Guatemala, destacando no solo por su calidad artística, sino también por la forma en que integró la cultura local en su repertorio.

Sus inicios se remontan a mediados de la década de 1940, cuando los hermanos Guzmán (Nicolás, Rosendo, Bartolo, Marcos y Enrique), conocidos como "Los Poderosos", comenzaron a fusionar talento y tradición, llamando la atención por su interpretación en diversos eventos y celebraciones del municipio de San Marcos.

La Lira Marquense en 1960 donde aparece uno de sus emblemáticos músicos "Chepito" Navarro.

La consolidación del proyecto llegó el 11 de mayo de 1945, fecha en la que oficialmente debutó la agrupación, fundada por Carlos Méndez, Dagoberto Rodríguez, Fulgencio Vázquez, Alfonso Barrios Maldonado y Andrés Juárez.

Desde sus primeras presentaciones, Lira Marquense se destacó por la riqueza de sus arreglos instrumentales, interpretando composiciones propias y colaborando con reconocidos autores como Marco Antonio Castillo, lo que le permitió establecer un estilo único que combinaba los sonidos tradicionales de la marimba con elementos innovadores de la música popular guatemalteca.

Lira Marquense representa un símbolo cultural guatemalteco. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Según el historiador Marcos Bautista, "no solo fue una agrupación musical, sino un referente cultural que marcó una época dorada para la marimba orquesta en Guatemala". En la misma línea, el historiador José Campollo señaló que "su evolución instrumental y su proyección internacional la posicionaron como una de las mejores del país durante varias décadas", destacando que su influencia trascendió las fronteras locales al llevar la marimba de Guatemala a escenarios internacionales.

En 1964, la agrupación grabó su primer disco LP, titulado Manos Caprichosas, que consolidó su reconocimiento a nivel nacional. Para 1970, contaba con una estructura musical robusta que incluía cinco saxofones, trompetas, trombones y cantantes, consolidándose como una de las orquestas más completas y sofisticadas de la época.

Muchos de sus conciertos se hicieron fuera del país. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Sus interpretaciones destacaban por la precisión técnica, la armonía y la capacidad de transmitir emociones profundas a través de la música, lo que le permitió mantener un público fiel durante años.

Sin embargo, la trayectoria de la agrupación también estuvo marcada por momentos difíciles. El 2 de agosto de 1971, un accidente en la cuchilla de Sololá provocó la pérdida de varios instrumentos, aunque todos los integrantes lograron sobrevivir. Este hecho motivó a la comunidad a organizar una radio maratón solidaria en el parque central de San Marcos, que permitió a Lira Marquense recuperar sus instrumentos y continuar con su actividad artística.

Portada de una de sus producciones discográficas más importantes. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Posteriormente, la agrupación alcanzó reconocimiento internacional con la producción discográfica Lira Marquense Marimba de Guatemala, presentada en Estados Unidos, lo que consolidó su reputación como embajadora de la música guatemalteca.

No obstante, en 1980, el fallecimiento del cantante Alberto Ochoa "Patio" significó un duro golpe para la agrupación, dando inicio a un periodo de declive que afectó su presencia en los escenarios y la producción de nuevos discos.

Integrantes de la Marimba Orquesta Lira Marquense en una de sus presentaciones recientes. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

A pesar de los desafíos, la Lira Marquense sigue siendo un símbolo del legado musical marquense y un referente cultural que representa la riqueza instrumental, la creatividad y la historia de la música tradicional del occidente del país. Su influencia perdura en nuevas generaciones de músicos, quienes buscan mantener viva la tradición y proyectar la marimba guatemalteca hacia nuevas audiencias.