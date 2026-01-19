Un imperial Djokovic se estrena en Australia con victoria

-

El exnúmero 1 mundial Novak Djokovic (actual 4º jugador del ranking ATP) superó con facilidad la primera ronda del Abierto de Australia al ganar en tres sets al español Pedro Martínez, este lunes en Melbourne, donde aspira a conquistar un 25º título del Grand Slam.

El tenista serbio, diez veces ganador en Melbourne, derrotó al 71º jugador de la clasificación por 6-3, 6-2 y 6-2 en dos horas justas de partido.

En segunda ronda, Djokovic se enfrentará al italiano Francesco Maestrelli (N.141), procedente de la fase previa y que este lunes dio la sorpresa en cinco sets ante el francés Terence Atmane (64º).

Lo que más me sorprende de Djokovic es que, a cuatro meses de cumplir 39 años, no te crees que tenga esa edad.



Tiene una agilidad impropias de alguien que lleva 20 años jugando al tenis. pic.twitter.com/IwZXBXyK6z — José Morón (@jmgmoron) January 19, 2026

Al saltar a la pista este lunes, el serbio de 38 años igualó el récord de 21 participaciones en Melbourne de su antiguo rival Roger Federer, retirado desde 2022.

Para Djokovic, además, es su 81º torneo del Grand Slam, igualando otro récord que ahora comparte con el mismo Federer y con el español Feliciano López, también retirado.