¡Más que un reflejo! Así transforman los espejos la luz y el espacio

El espejo es más que decoración; es esencial en tu rutina diaria y diseño interior. Descubre su evolución y cómo amplía espacios.

Hablar de los espejos es abrir una ventana a la cotidianidad. Más allá de ser un objeto decorativo, los espejos se han convertido en elementos esenciales en la vida diaria, pues están presente en dormitorios, baños, roperos, automóviles y hasta en las fachadas de edificios.

Su función va mucho más allá de reflejar una imagen; aporta luz, amplitud y belleza a los espacios, además de ser un recurso funcional y artístico.

Los espejos tienen múltiples funciones en el hogar. (Foto: Pexels)

El experto en vidriería Horacio González explicó que los espejos "han evolucionado a lo largo del tiempo, desde los fabricados con metal pulido en la antigüedad hasta los de cristal y aluminio actuales, que ofrecen mayor claridad y durabilidad" y hoy en día son parte fundamental del diseño interior y de la arquitectura moderna.

En la ciudad de San Marcos, el vecino Josué López, propietario de una vivienda en la zona 1, comentó que para él es indispensable tener un espejo en cada habitación y baño.

En los salones de belleza es de suma importancia tener espejos. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

"En casa todos lo usamos a diario; mis hijos, por ejemplo, se rasuran o peinan frente al espejo antes de salir. Es parte de nuestra rutina y también de la presentación personal", relató.

En los mercados locales, la variedad de precios es amplia, Un espejo pequeño de 8 pulgadas cuesta alrededor de Q10, ideal para tocadores o paredes. Los de 20 pulgadas alcanzan los Q60 y los de ropero o decorativos, más grandes, se cotizan hasta en Q200.

Los tocadores con espejos son símbolo de elegancia clásica. (Foto: Pexels)

Además del uso doméstico, los espejos son muy valorados en fachadas, salones y comercios por su aporte estético. "Reflejan la luz, amplían los espacios y crean ambientes más agradables", agregó González. Incluso en algunas comunidades rurales, todavía se utilizan como medio de señalización, reflejando la luz del sol a distancia.

En definitiva, el espejo es más que una superficie brillante: es un testigo silencioso de la vida diaria, acompañando los gestos, rutinas y momentos que conforman la esencia del hogar.