El importante mensaje para asistentes a residencia de Arjona

De manera oficial se dio un importante mensaje para los asistentes al concierto de la Residencia de Ricardo Arjona en Guatemala.

Showbusiness publicó las recomendaciones para que tengas una experiencia única y conserves las áreas del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias como un edificio lleno de historia.

1. Puedes hacer uso de los parqueos a partir de las 2:00 p.m. Se habilitó la Torre de Parqueo en Cemaco.

2. Las puertas de la Gran Sala Efraín Recinos abren a las 6:30 p. m.

3. el evento inicia a las 8:30 p. m.

4. No compres en reventa, la organización no se hará responsable por estafas.

5. Está prohibido pararse en las butacas, como en todo teatro, son parte del moviliario histórico del recinto.

6. La organización de la Residencia de Ricardo Arjona tendrá cero tolerancia a las faltas de respeto hacie los colaboradores del evento y el público. (Respeta la fila que te tocó y tu ubicación).

7. Está prohibido el uso de armas de fuego, el ingreso de mochilas y bolsas grandes, el uso de cámaras profesionales, el consumo de cigarros, vapes, cigarros electrónicos, alimentos y bebidas.

8. La edad mínima para ingresar es de 10 años, acompañado de un adulto responsable.

9. Cuida tu código de acceso.

10. Disfruta del show.

Showbusiness dedicó unas emotivas palabras a quienes disfrutarán de una noche especial.

"Después de una espera llena de emoción, inicia la residencia de Ricardo Arjona: "Lo que el SECO no dijo", cada noche será un capítulo de historia, cada canción un homenaje al país que lo vio nacer. Guatemala se viste de orgullo".

