Parqueos disponibles durante la "Residencia" de Ricardo Arjona en el Teatro Nacional

-

¿Asistirás a la Residencia de Ricardo Arjona en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias? Esta es la información acerca de los parqueos disponibles.

Toma en cuenta estas recomendaciones para que tu experiencia durante el evento sea agradable de principio a fin.

Estas son las áreas de parqueo que podrás utilizar. (Foto: Instagram)

Recomendaciones

1. El tráfico de fin de mes: recuerda que el primer concierto es el viernes 31 de octubre, que coincide con la celebración del tradicional "Halloween", en la que se celebran varias reuniones temáticas en bares y restaurantes. El show inicia a las 8:00 p.m., prevé el tiempo que te tomará llegar al Teatro Nacional, ubicado en la 24 calle 3-81, Zona 1.

Debido a la celebración del Día de Todos los Santos, el sábado 1 de noviembre, muchas personas tomaran el viernes para viajar al interior, por lo tanto, el tráfico podría aumentar.

2. El parqueo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias tiene capacidad para 786 automóviles, trata de llegar a tiempo para conseguir un lugar. Regularmente, el ingreso de autos inicia a las 6:00 p. m.

3. Usa servicio de taxi o de transporte por aplicación para tu comodidad, si vas a usar tu auto y vas acompañado de tus amigos o familiares, usen un solo vehículo, los parqueos cercanos son limitados. Recuerda que la capacidad de la Gran Sala, donde será el concierto, es de 1,800 butacas.

Áreas de parqueo oficiales

Las áreas oficiales donde podrás parquearte por los alrededores del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias son:

1. Plaza 4, tiene una capacidad aproximada de 150 lugares.

2. El sótano 2, del Gran Centro Comercial de la Zona 4, que cuenta con una capacidad aproximada de 300 lugares.

Tanto la Plaza 4, como el Gran Centro Comercial de la Zona 4, estará habilitado para todas las fechas de la residencia e incluye un servicio de microbus que te trasladará al Teatro Nacional. El acceso estará habilitado desde las 05:00 p. m. hasta las 12:30 p. m. (8 hrs).

¿Cómo puedes adquirir un parqueo en los centros comerciales?

La única forma en la que podrás usar una plaza en los comercios, es a través de una plataforma en línea. Adquiere tu espacio en www.fastpassgt.com, Ingresa aquí.

Toma en cuenta que está prohibido estacionarse en la calle, en los alrededores de los centros comerciales y de los ingresos del Teatro Nacional.

Precio del parqueo

El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias tiene un costo de Q25 por dos horas.

El sótano 1 de la Plaza 4 tiene un costo aproximado de Q135.

El sótano 2 del Gran Centro Comercial Zona 4 tiene un costo de Q135.

Foto: FastPass.

Parqueos aledaños

Existe un lote en la esquina del Centro Comercial de la Zona 4, podría estar disponible ese día, otra opción es estacionarte en la zona 10. Te recomendamos que previo al evento puedas dar una vuelta para reconocer el área y saber que lugares podrían estar disponibles.

MIRA: