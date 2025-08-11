Estudiantes de Psicología toman edificio de la Usac y exigen elecciones

-

Estudiantes de Psicología de la Usac exigen elecciones y cierran edificio en el CUM.

Los estudiantes de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), acompañados por el diputado David Mauricio Illescas Sandoval del partido Semilla, tomaron uno de los edificios del Centro Universitario Metropolitano (CUM) para exigir elecciones y denunciar supuesta imposición de autoridades con cargos vencidos.

Según detallaron los inconformes, la Corte Constitucionalidad (CC) deberá pronunciarse en las próximas 48 horas sobre el futuro de la facultad.

Diputado David Mauricio Illescas apoya protesta estudiantil en la USAC contra imposición de autoridades. (Foto: Wilder López/Soy502)

Según los manifestantes, el director de la escuela ocupa un cargo cuyo mandato ha expirado, pero ha permanecido en el mismo sin convocar a elecciones, lo que, según los estudiantes, viola sus derechos.

Según los estudiantes de Psicología de la USAC llevan una semana de resistencia pacífica. Aseguran que las actuales autoridades carecen de legitimidad, pues el director tiene el cargo vencido y no ha convocado a elecciones. pic.twitter.com/oYkYnRmIQa — Sucely Contreras (@SuContreras_tv) August 11, 2025

"El cargo está vencido y no tiene legitimidad para seguir al frente. Si quiere quedarse, que convoque a elecciones, pero que no nos impongan autoridades", afirmó Illescas Sandoval durante la protesta,

Los estudiantes y el diputado Illescas denuncian que el Consejo Superior Universitario (CSU) está actuando de manera autoritaria al no permitir un proceso electoral justo. Argumentan que la comunidad universitaria debe ser la que decida sus autoridades.

El papel de la CC

El abogado Erick Castillo, quien apoya a los estudiantes, aseguró que la situación está siendo evaluada por la Corte Constitucionalidad. "No se puede permitir que las autoridades sigan en el cargo sin la voluntad del estudiantado, los docentes y los egresados. Este es un golpe a la legalidad y a la Constitución", dijo Castillo

La movilización estudiantil está ahora en manos de la Corte Constitucionalidad, que en las próximas 48 horas podría emitir un fallo. (Foto: Wilder López/Soy502)

Estudiantes de la facultad de Psicología exigen la realización inmediata de elecciones y cuestionan la legitimidad de las autoridades actuales. (Foto: Wilder López/Soy502)

A lo largo de la semana, los estudiantes han organizado manifestaciones pacíficas, realizando actividades lúdicas y momentos de silencio en señal de resistencia.