Estudiantes de Psicología toman edificio de la Usac y exigen elecciones

Estudiantes de Psicología de la Usac exigen elecciones y cierran edificio en el CUM.
Otras noticias: Daños al patrimonio en la Usac son investigados por el Ministerio Público
Los estudiantes de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), acompañados por el diputado David Mauricio Illescas Sandoval del partido Semilla, tomaron uno de los edificios del Centro Universitario Metropolitano (CUM) para exigir elecciones y denunciar supuesta imposición de autoridades con cargos vencidos.
Según detallaron los inconformes, la Corte Constitucionalidad (CC) deberá pronunciarse en las próximas 48 horas sobre el futuro de la facultad.
Según los manifestantes, el director de la escuela ocupa un cargo cuyo mandato ha expirado, pero ha permanecido en el mismo sin convocar a elecciones, lo que, según los estudiantes, viola sus derechos.
"El cargo está vencido y no tiene legitimidad para seguir al frente. Si quiere quedarse, que convoque a elecciones, pero que no nos impongan autoridades", afirmó Illescas Sandoval durante la protesta,
Los estudiantes y el diputado Illescas denuncian que el Consejo Superior Universitario (CSU) está actuando de manera autoritaria al no permitir un proceso electoral justo. Argumentan que la comunidad universitaria debe ser la que decida sus autoridades.
El papel de la CC
El abogado Erick Castillo, quien apoya a los estudiantes, aseguró que la situación está siendo evaluada por la Corte Constitucionalidad. "No se puede permitir que las autoridades sigan en el cargo sin la voluntad del estudiantado, los docentes y los egresados. Este es un golpe a la legalidad y a la Constitución", dijo Castillo
A lo largo de la semana, los estudiantes han organizado manifestaciones pacíficas, realizando actividades lúdicas y momentos de silencio en señal de resistencia.