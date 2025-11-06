Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

La imposición de banda y los looks de Miss Universe Guatemala

  • Por Selene Mejía
06 de noviembre de 2025, 14:00
Miss Universe Guatemala
Rachel Paz brilla en las actividades de Miss Universe donde representa a Guatemala. (Foto: Miss Universe)
1/6

Rachel Paz brilla en las actividades de Miss Universe donde representa a Guatemala. (Foto: Miss Universe)

Raschel Paz lució imponente durante la imposición de banda, una de las ceremonias más vistas e importantes de Miss Universe. 

OTRAS NOTICIAS: Miss México denuncia agresión de Nawat Itsaragrisil en Miss Universe

Alrededor de la controversia durante la realización del evento, por los roces entre Nawat Itsaragrisil y Miss México, las candidatas continúan con sus presentaciones y la guatemalteca ha dado de qué hablar por su elegancia. 

Raschel ha salido de lo común con vestuarios de cortes originales, destacándola y mostrando que conoce los cortes y texturas que le favorecen. 

Su altura delante de Victoria Kjær Theilvig también ha llamado la atención de los especialistas, quienes le han dado un lugar especial en su lista de favoritas. 

La gala final se celebrará el 21 de noviembre.

MIRA: 

imposición raschel paz
Foto: Oficial.

miss universe guatemala
Foto: Instagram.

imposición banda
Foto: instagram.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar