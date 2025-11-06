La imposición de banda y los looks de Miss Universe Guatemala

Raschel Paz lució imponente durante la imposición de banda, una de las ceremonias más vistas e importantes de Miss Universe.
Alrededor de la controversia durante la realización del evento, por los roces entre Nawat Itsaragrisil y Miss México, las candidatas continúan con sus presentaciones y la guatemalteca ha dado de qué hablar por su elegancia.
Raschel ha salido de lo común con vestuarios de cortes originales, destacándola y mostrando que conoce los cortes y texturas que le favorecen.
Su altura delante de Victoria Kjær Theilvig también ha llamado la atención de los especialistas, quienes le han dado un lugar especial en su lista de favoritas.
La gala final se celebrará el 21 de noviembre.
