Miss México denuncia agresión de Nawat Itsaragrisil en Miss Universe

-

Fátima Bosch, Miss Universe México 2025, denunció al presidente de Miss Universe Nawat Itsaragrisil, por insultarla en plena actividad.

OTRAS NOTICIAS: Osmel Sousa deja Miss Universo para sorpresa de muchos

La reina de belleza mexicana quien ganó la corona representando a Tabasco, hizo pública una denuncia de maltrato contra el organizador.

Todo inició en un encuentro con las participantes, donde se explicaba que debían anunciar productos de Tailandia, al parecer México se negó a hacerlo y comenzó una discusión al respecto, en ese momento Nawat comenzó a hablar mal con ella "Habla sola", insultándola delante de todas, ella se levantó y le dijo. "no tengo la culpa de que tengas problemas con la organización de México" y ahí inició un enfrentamiento.

Denuncia

Fátima Bosch declaró ante la prensa que el señor Itsaragrisil la confrontó y le gritó "¡cállate!", calificándola de "estúpida", luego de una supuesta negativa de ella y otras participantes para publicar material promocional de Tailandia.

"Como país tienen todo mi respeto, realmente amo a Tailandia. Los respeto a todos ustedes, creo que son personas increíbles, pero lo que hizo el director no es respetuoso. Fui insultada e irrespetada delante de mis compañeras. Me llamó estúpida y me gritó. Yo no había hecho nada malo", afirmando que era importante visibilizar la situación.

"El mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas, la manera en cómo me trató sin ninguna razón, sólo porque tiene problemas, no está bien y espero que todas las mujeres no importa si tienen un gran sueño, si esa es su dignidad deben irse. Gracias".

La situación creo un efecto dominó, causando que otras candidatas se unieran a la protesta de la mexicana y se retiraran del recinto.

Polémica

Esta no es la única vez que la concursante fue marcada por la polémica, luego de su coronación, 27 de sus compañeras de certamen abandonaron el escenario, en un gesto de protesta o un desaire contra su victoria.

Tras la ofensa del directivo la joven afirmó que no toleraría el irrespeto ni la intimidación, poniendo el foco sobre la conducta de los organizadores en un certamen que busca proyectar empoderamiento femenino.

MOMENTO DE LA DISCUCIÓN:

View this post on Instagram A post shared by Glen Alva (@glen.alva)

Miss México habla delante de la prensa