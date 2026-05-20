Se pasa el alto y uno de los conductores sale volando (video)

Un motorista sale volando luego de impactar contra un automóvil en Amatitán
Un percance vial quedó grabado por medio de una cámara de vigilancia de Amatitlán.
La colisión se registró en la 5 avenida y 4 calle de este municipio, donde uno de los conductores no respetó la señal de alto.
En el video se observa cómo un automóvil intenta cruzar mientras varias motocicletas se conducen a gran velocidad por esta avenida. Tras unos segundos de espera, el vehículo avanza al percatarse que no pasaban vehículos.
Casi a mitad del tramo, una motocicleta sin luces que se conducía a extrema velocidad termina impactando en la parte frontal del automóvil y sale volando, cayendo a la cinta asfáltica.
Momentos después, varias personas se reúnen para auxiliar al motociclista.