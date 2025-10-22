Imprudencia de dos pilotos de buses quedó grabada (video)

-

Uno de los pilotos quitó un cierre vial para irse en contra de la vía en Muxbal.

Usuarios reportaron la imprudencia cometida por dos pilotos de buses que circulaban por Santa Catarina Pinula.

Las imágenes muestran cómo del primer bus se baja el ayudante, quien quita un cierre vial para irse en contra de la vía por el nuevo paso a desnivel de Muxbal.

Luego, el ayudante del otro bus también removió un cierre vial para incorporarse a la carretera, lo cual no está permitido, pues pone en riesgo al resto de conductores.

El alcalde, Sebastián Siero, compartió el video afirmando que "les vamos a enseñar a manejar de manera responsable".

Ambas denuncias fueron atendidas por agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), quienes dieron seguimiento a las denuncias y lograron consignar ambos buses, además de imponer multas a los pilotos.

Estos pilotos de bus siguen creyéndose dueños de las carreteras y actuando como si las leyes no aplicaran para ellos. En Santa Catarina Pinula les vamos a enseñar a manejar de manera responsable. pic.twitter.com/V4xBvV6lWT — Sebastian Siero (@sebastiansiero) October 22, 2025

La advertencia de Siero

Hace unos días, el alcalde se pronunció lanzando una fuerte advertencia a los conductores de buses extraurbanos.

"Yo los voy a consignar hasta que los pilotos aprendan a manejar como la gente", aseguró.

Siero pide que realicen sus denuncias al número de WhatsApp 4971-2299 para poner orden en las calles y sancionar a los pilotos imprudentes e irresponsables.