Congreso aprueba de urgencia nacional Ley de la Biblia

Diputados del Congreso citaron pasajes bíblicos, tras aprobar una ley que establece el día nacional de ese texto.

Después de cinco meses sin aprobar leyes, el Congreso de la República dio vida al Decreto 5-2025 y fue para declarar el primer sábado de agosto como el Día Nacional de la Biblia.

La propuesta se presentó este mismo martes 12 agosto, en presencia de un grupo de pastores evangélicos que llegó al Palacio Legislativo para acompañar a diputados del bloque Vamos, principales impulsores del proyecto.

Al dar a conocer el proyecto, Allan Rodríguez y Ronald Portillo, miembros de la mencionada bancada, destacaron "la importancia de promover la lectura de la Biblia para fortalecer los valores y la espiritualidad en el país".

De urgencia nacional

La denominada Ley de la Biblia fue aprobada de urgencia nacional y con dispensa de dictamen, después de que diputados de distintos bloques reafirmaran su fe y se dijeran cristianos. Esto les ganó los aplausos de los pastores presentes.

En total, 110 congresistas votaron a favor de la normativa que, según indicaron "exalta la palabra de Dios".

Fuente: Decreto 5-2025

Miembros de bloques como Vamos, Valor, Visión con Valores, Cabal y Comunidad Elefante citaron pasajes bíblicos y se dijeron "temerosos de Dios", tras aprobar el decreto.

La moción privilegiada que permitió la aprobación fue planteada por Napoleón Rojas, representante de Santa Rosa e integrante de Vamos.

El diputado Napoleón Rojas propuso la aprobación de urgencia nacional de la ley de la Biblia. (Foto: Soy502)

"Una ley de bendición"

Según quedó consignado en el Decreto 5-2025, cada primer sábado de agosto, diversas instituciones podrán realizar actividades en ámbitos como el educativo para promover la lectura de la Biblia, así como para resaltar su "valor histórico, cultural y espiritual".

Para el diputado Allan Rodríguez, esto es algo de "importancia y bendición" para el país. Además, mencionó que los diputados fueron "tocados y usados por Dios para luchar por esta importante iniciativa".