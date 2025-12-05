¡Será modelo mundial! Inguat impulsa plan cocreado con participación ciudadana

-

La metodología utilizada para la creación del documento y guía de turismo sostenible, será modelo mundial.

Guatemala presentó un plan que guiará la política turística del país durante la próxima década y marca un cambio estructural hacia un modelo basado en sostenibilidad, gobernanza y participación ciudadana.

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) presentó el Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036, documento que busca redefinir la planificación turística guatemalteca a partir de un proceso de cocreación con la ciudadanía.

De acuerdo con la información oficial, más de 2,000 personas participaron en alrededor de 70 talleres desarrollados en los 22 departamentos, con representación de comunidades, autoridades ancestrales, empresarios, academia, colectivos y entidades públicas.

Ingual llevó a cabo la presentación del plan. (Foto: Wilder López / Soy502)

El resultado es un plan con objetivos medibles, indicadores de impacto y un enfoque de mejora continua que busca elevar la competitividad del sector, bajo criterios de sostenibilidad ambiental, cultural y social.

El plan se estructura en cuatro estrategias, la primera es la gobernanza turística, orientada a fortalecer la coordinación institucional y la descentralización, la segunda es el desarrollo de la oferta, enfocado en mejorar la conectividad, atraer inversión sostenible y profesionalizar al sector.

La tercera es la sostenibilidad turística, como eje transversal para conservar el patrimonio natural y cultural e impulsar inclusión social. El último es el mercadeo turístico, destinado a posicionar a Guatemala como un destino auténtico y competitivo en mercados nacionales e internacionales.

LEA MÁS: Inguat presenta nuevo embajador de turismo

Harris Whitbeck, director general del Inguat, destacó el carácter participativo del proceso que tuvo la participación de distintos sectores en todo el país durante casi un año.

Según explicó, esa metodología garantiza legitimidad y continuidad ya que "todos los insumos que resultaron de esos procesos están plasmados en el plan" lo cual "lo hace diferente y que tenga sostenibilidad y tenga vida a largo plazo".

"Es un plan que fue creado para este sector, no fue un plan que fue impuesto desde las oficinas centrales, sino que fue creado por el mismo que lo va a estar aprovechando todos los días", añadió Whitbeck.

Harris Whitbeck, director general del Inguat.



Wilder López pic.twitter.com/zNhswVRTVK — Soy 502 (@soy_502) December 5, 2025

Destacó el papel central de las "culturas vivas y autoridades indígenas" en la gobernanza del turismo, señalándolo como un rasgo distintivo frente a otros modelos regionales e indicó que la metodología desarrollada en Guatemala ya generó interés internacional.

"El mismo Bonoturismo dijo que este plan que fue creado, diseñado —junto a— la metodología de fue creada aquí en Guatemala. Ellos quieren utilizar en otros países del mundo. Entonces este es un aporte de Guatemala para el mundo y eso lo hace bastante original", expresó el director del Inguat.

Gustavo Santos, director regional para las Américas de ONU Turismo, señaló que "el Plan Maestro es una herramienta vital para impulsar el desarrollo sostenible y competitivo del turismo en Guatemala, en consonancia con los desafíos y oportunidades nacionales e internacionales".

LEA TAMBIÉN: Guatemala se integra a la Comisión Regional de ONU Turismo para las Américas

Destacó que "Guatemala, con su extraordinaria riqueza natural y cultural, tiene un potencial único en la región, y este proceso de planificación participativo y de construcción colectiva la coloca a la vanguardia de las Américas".

Añadió que "la integración de las visiones del sector público, privado, académico y comunitario es muestra de un sector sólido y comprometido, cuyo trabajo conjunto ha hecho posible este nuevo Plan Maestro para el país".