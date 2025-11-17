¡Repunte turístico! Guatemala ha recibido 2.6 millones de turistas en 2025

-

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) informó que hasta octubre, el país ha recibido 2.6 millones de turistas no residentes, lo que representa un crecimiento del 9% comparado en estas fechas del año pasado.

TE PUEDE INTERESAR: Guatemala espera recibir 3.4 millones de turistas este 2025

Guatemala alcanzó un importante repunte en la llegada de visitantes durante 2025, según informó este lunes 17 de noviembre el director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Harris Whitbeck.

De acuerdo con los datos compartidos, entre enero y octubre de este año, el país recibió más de 2.6 millones de turistas no residentes, lo que representa un crecimiento del 9% respecto del mismo periodo del año pasado.

(Imagen: captura de pantalla)

Whitbeck destacó que estas cifras no solo coinciden con los registros internos del Inguat, sino que también fueron confirmadas por el sistema internacional de estadísticas de la Organización Mundial del Turismo, lo que otorga mayor credibilidad al desempeño del país.

Además, explicó que mientras el crecimiento turístico mundial se sitúa en un 5%, y en el continente americano en un 3%, Guatemala supera ampliamente ambos promedios.

Whitbeck atribuyó este avance a los esfuerzos de promoción internacional y a la construcción de una narrativa positiva sobre el país. Indicó que la estrategia incluye alianzas con medios especializados en turismo y campañas de posicionamiento que han resultado en una serie de reconocimientos internacionales a lo largo del año.

Reconocimientos internacionales

Entre estos destacan el nombramiento de Guatemala como Mejor Destino Internacional 2025 por la revista Condé Nast Traveler, así como la inclusión de San Cristóbal El Alto en la lista Best Tourism Villages de la Organización Mundial del Turismo, convirtiéndose en la tercera comunidad guatemalteca en obtener esta distinción.

Además, mencionó que la revista británica Wanderlust posicionó al país como uno de los cinco destinos emergentes más atractivos del mundo, mientras que Lonely Planet seleccionó a Quetzaltenango como uno de los 25 destinos imperdibles para viajar en 2026.

(Foto: Inguat)

Miles de millones en divisas

En términos económicos, Whitbeck reportó una derrama de más de US$1,135 millones (alrededor de Q8,692 millones) generada por el turismo de enero a octubre de este año, un beneficio que se ha distribuido a lo largo de toda la cadena turística nacional.

(Imagen: Inguat)

El director del Inguat aseguró que para Guatemala "ha sido un buen año" y adelantó que se continuará trabajando en acciones de promoción internacional durante las próximas semanas.