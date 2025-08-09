Impulsan reto para que pueblos indígenas lideren turismo sostenible en Guatemala

-

Esta actividad tuvo como propósito devolver un papel central a las comunidades indígenas en el desarrollo de un turismo inclusivo y sostenible.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el presidente Bernardo Arévalo dirigió la presentación del Reto de Turismo Indígena para América Latina y el Caribe 2025, realizada en el sitio arqueológico Iximché, Tecpán, Chimaltenango.

En su discurso, Arévalo resaltó el valor cultural de Guatemala y la contribución de los pueblos indígenas, cuyo conocimiento y tradiciones constituyen parte esencial de la oferta turística nacional.

El mandatario destacó la relevancia de anunciar al ganador del reto en una fecha y lugar emblemáticos; el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y la antigua capital del reino kaqchikel.

Esta actividad promovida por ONU Turismo, con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y apoyo del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), tiene como objetivo otorgar a las comunidades indígenas un papel central en el desarrollo de un turismo que sea inclusivo y sostenible.

Durante la actividad se informó que Guatemala fue designada como vicepresidencia de la Comisión Regional para las Américas de ONU Turismo, un reconocimiento que fortalece el papel del país en la promoción de un turismo que respeta y honra las culturas ancestrales.

En el evento se enfatizó que el desarrollo turístico debe realizarse junto a las comunidades indígenas, integrando sus perspectivas y buscando la inclusión y la justicia como principios básicos.

Con estos avances, Guatemala reafirma su compromiso de visibilizar a los pueblos indígenas, posicionándolos como actores fundamentales en el turismo.