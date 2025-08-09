Exponen sobre el derecho a la libertad, defensa de la familia y valores

-

Con la participación de varios exponentes nacionales e internacionales, inició el Festival por la Libertad, un encuentro para "inspirar a una nueva generación de líderes a cambiar el rumbo de Guatemala hacia un futuro de libertad, valores y justicia".

Los organizadores del evento destacaron que buscan con este tipo de actividades "formar y empoderar jóvenes comprometidos con los principios fundamentales de la vida, la familia, la libertad y el respeto a la propiedad privada".

Entre los exponentes de la jornada se encuentra en punto de agenda el argentino Agustín Laje, escritor, politólogo y autor de publicaciones como El libro negro de la nueva izquierda y La batalla cultural.

También está prevista la participación de Emmanuel Danann, influencer y streamer, argentino, quien se identifica como activista político conservador y libertario.

La agenda también incluye a Sandra Bronzina, empresaria y conferencista internacional, cuyas opiniones y análisis se centran en la libertad y gobernanza.

La jornada inició con la presentación de Rodrigo Arenas, empresario, periodista y activista, quien durante su discurso se refirió a la necesidad de defender la libertad y abordó temas como la migración hacia Estados Unidos y de cómo ese país se constituyó en un modelo para mantener ese principio.

Rodrigo Arenas, periodista, empresario y activista, se refiere a la situación en los países y a cómo esto incide en la migración hacia Estados Unidos. pic.twitter.com/TdJOUR4LZ6 — JessicaOsorio502 (@JOsorioSoy502) August 9, 2025

Por su parte, José Raúl González, citó una publicación 19845 de George Orwell, en donde afirma, hay varios temas que se están cumpliendo hoy en día y que incluyen controles sobre la sociedad, "incluyendo el lenguaje inclusivo", describió.

"Criticar a las empresas es fácil, criticar al Cacif es fácil", remarcó y explicó que las empresas en Guatemala pasan en la actualidad por un proceso de descalificación y tergiversación.

"Una cosa es tener pensamiento crítico y otra andar criticando sin pensamiento (...) utilizan la palabra empresarios inclusive como un insulto", ejemplificó y durante su disertación, hizo un llamado a "vacunarse" contra esos comentarios.

"Tenemos que sentirnos orgullosos de las empresas guatemaltecas", destacó y se refirió a los casos de Corporación Multi Inversiones, Castillo Hermanos y Cementos Progreso, mientras remarcó que al igual que compañías estadounidenses, empezaron de manera "pequeña", según ejemplificó.

