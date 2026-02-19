Identifican cuarto cuerpo de los hallados en Los Ocotes

Versión Impresa
  • Por Reychel Méndez
19 de febrero de 2026, 07:58
El ahora fallecido era buscado por sus seres queridos desde el 8 de diciembre del 2025. (Foto: Redes Sociales)

Tras casi dos meses del hallazgo de 12 cuerpos en Los Ocotes, Inacif confirma la identidad del cuarto de ellos.

Luego de un macabro hallazgo en el kilómetro 14, de Santa Lucía Los Ocotes, zona 25, donde se encontraron 12 cuerpos humanos, las autoridades los trasladaron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) para poder identificarlos y definir las causas de muerte. 

En el lugar se encontraron 12 cuerpos, de los cuales solo se han identificado cuatro. (Foto: Archivo/Soy502)
Tras casi dos meses del hecho, se han identificado a cuatro personas, incluyendo a Gerson Lorenzo Pórix Pérez de 28 años, quien de acuerdo con el dictamen médico legal, murió por asfixia por estrangulación.

Pórix era buscado por sus familiares desde inicios de diciembre del 2025. (Foto: Redes Sociales)
Familiares lo buscaban

En redes sociales sus seres queridos compartían que seguían buscándolo y pedían a los usuarios que compartieran la publicación para poder dar con su paradero. 

Pórix había desaparecido desde el pasado lunes 8 de diciembre cuando no llegó por la noche a su casa.

Familiares pedían información del ahora fallecido por medio de redes sociales. (Foto: Redes Sociales)
Publicación en redes sociales sobre la búsqueda de Gerson. (Foto: Redes Sociales)
