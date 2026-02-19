Identifican cuarto cuerpo de los hallados en Los Ocotes

Tras casi dos meses del hallazgo de 12 cuerpos en Los Ocotes, Inacif confirma la identidad del cuarto de ellos.
Luego de un macabro hallazgo en el kilómetro 14, de Santa Lucía Los Ocotes, zona 25, donde se encontraron 12 cuerpos humanos, las autoridades los trasladaron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) para poder identificarlos y definir las causas de muerte.
Tras casi dos meses del hecho, se han identificado a cuatro personas, incluyendo a Gerson Lorenzo Pórix Pérez de 28 años, quien de acuerdo con el dictamen médico legal, murió por asfixia por estrangulación.
Familiares lo buscaban
En redes sociales sus seres queridos compartían que seguían buscándolo y pedían a los usuarios que compartieran la publicación para poder dar con su paradero.
Pórix había desaparecido desde el pasado lunes 8 de diciembre cuando no llegó por la noche a su casa.