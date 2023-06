Jon Batiste, ganador del Grammy, inaugura la segunda temporada de Coke Studio

-

Coca-Cola lanzó una canción para iniciar la segunda temporada de su plataforma de música global Coke Studio, que reúne a los artistas emergentes de todos los rincones del mundo para crear 'Magia de Verdad'.

La nueva canción, titulada "Be Who You Are (Real Magic)" está escrita e interpretada por el compositor y músico estadounidense ganador del premio Grammy, Jon Batiste, y presenta a los artistas Camilo, NewJeans, JID y Cat Burns. Esta plataforma estará disponible en el país

(Fotografía cortesía: Coca-Cola)

La filosofía 'Magia de Verdad' de la marca Coca-Cola celebra la magia de la conexión humana y la creencia de que nuestras diferencias hacen del mundo un lugar más rico e interesante.

“ Real Magic tiene que ver con celebrar lo que sucede cuando diferentes personas se unen siendo auténticas. La plataforma Coke Studio es la verdadera representación de eso. ” Pratik Thakar , director de Estrategia Global y Creatividad para Coca-Cola.

Lanzado por primera vez en Pakistán en 2008 y relanzado globalmente en mayo de 2022, Coke Studio regresa este año con nuevos lanzamientos de colaboraciones musicales y un programa de patrocinios de festivales, presentaciones en vivo, contenido digital y de realidad aumentada (AR).

Los artistas convocados han creado nueve colaboraciones musicales y sesiones individuales, se lanzarán a través de las plataformas musicales durante junio y julio.

"Be Who You Are (Real Magic)", que se lanzó recientemente, es una celebración del poder de mantenerse fiel a uno mismo. Refleja la idea de que cuando las personas son auténticas y aceptan las diferencias de los demás, sucede la 'Magia de Verdad'.

“ Estoy orgulloso de asociarme con Coca-Cola para compartir un mensaje de aliento y humanidad. Cuando escribí "Be Who You Are (Real Magic)", me inspiré para crear un himno que capturara la Magia de Verdad. ” Jon Batiste.

Además de la música, Coca-Cola lanzará su primera tienda de discos de realidad aumentada de Coke Studio que contará con un álbum inmersivo y una experiencia digital móvil inspirada en el video musical "Be Who You Are (Real Magic)".

Coca-Cola también anunció que los artistas de colaboración para las "colisiones" musicales de Coke Studio 2023 serán: