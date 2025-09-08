Un pulmón verde nace: El vivero forestal que transformará tu comunidad

-

Este es un paso clave para la reforestación y protección ambiental. Descubre cómo este proyecto, apoyado por KOFPI, transformará nuestros recursos naturales y asegura un futuro verde con la participación comunitaria

El municipio dio un paso trascendental hacia la protección del medio ambiente con la inauguración del Vivero Forestal Municipal, un espacio destinado a la producción de plantas que serán utilizadas en jornadas de reforestación en diferentes comunidades.

Este proyecto, realizado con el respaldo de KOFPI, Corea Forest Service y el Instituto Nacional de Bosques (Inab) reafirma la importancia de trabajar en conjunto para garantizar la conservación de los recursos naturales.

Algunos estudiantes participaron en la primera jornada de reforestación. (Francisco Portillo/Colaborador)

El vivero cuenta ya con diversas especies listas para ser sembradas en áreas estratégicas del municipio, contribuyendo así a recuperar suelos, proteger fuentes de agua y mejorar el equilibrio ecológico.

Como parte de este esfuerzo, se han fortalecido los procesos de formación y concientización ambiental dirigidos a estudiantes, líderes comunitarios y agricultores, quienes serán actores clave en las próximas campañas de reforestación.

Estudiantes conocieron el proceso de producción de plantas en el vivero municipal. (Foto: Francisco Portillo/Colaborador)

La iniciativa se complementa con la entrega de moderno equipo por parte de KOFPI, entre ellos un dron de última tecnología, computadoras, escritorios, sillas y herramientas agrícolas que servirán para monitorear, planificar y ejecutar con mayor eficiencia las acciones de conservación.

Además, el municipio mantiene activa una veda que prohíbe la tala de árboles, demostrando su compromiso con la sostenibilidad y la preservación de los bosques.

Asimismo, hicieron entrega de equipo de alta tecnología que servirá para monitorear el vivero. (Foto: Francisco Portillo/Colaborador)

"Sembrar un árbol es sembrar vida; estoy feliz de que como estudiantes podamos contribuir a un futuro más verde para nuestras familias", comentó Andrea López, alumna de nivel básico.

De esta manera, el Vivero Forestal se convierte en un símbolo de esperanza y de acción concreta frente a los retos ambientales que enfrenta el municipio.