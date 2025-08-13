Inauguran planta solar que proveerá energía para 15 mil hogares

-

La planta de energía solar está ubicada en terrenos donde antes había siembras de caña de azúcar.

El parque Magdalena Solar I ubicado en La Democracia, Escuintla, que tiene una capacidad instalada de 66 megavatios (MWp) y que anualmente puede generar más de 142 mil megavatios horas (MWh) de energía limpia, fue inaugurada este martes 12 de agosto.

La obra puede producir suficiente energía para cubrir el consumo eléctrico de más de 15 mil hogares guatemaltecos, fue impulsada por Grupo Magdalena y MPC Energy Solutions. En el acto de inauguración participó el presidente Bernardo Arévalo.

El presidente Bernardo Arévalo participó en el acto de inauguración. (Foto: Cortesía)

Según informaron las empresas, el parque solar representa una inversión relevante con impacto directo en el desarrollo económico, social y ambiental del país.

Dicha obra amplía el portafolio energético de Grupo Magdalena, que actualmente aporta aproximadamente el 13% de la generación eléctrica nacional generada a partir de energía térmica, biomasa, generación hidroeléctrica y ahora energía solar.

"Magdalena Solar I es una plataforma de desarrollo sostenible que refuerza la estabilidad del sistema eléctrico, mejora la competitividad de la industria nacional y confirma que Guatemala es un destino atractivo para la inversión responsable", expresó Jorge Leal, CEO de Grupo Magdalena.

La planta tiene una capacidad instalada de 66 megavatios (MWp). (Foto: Cortesía)

Según informaron las empresas, el proyecto se desarrolló "bajo estrictos estándares ambientales", en terrenos previamente utilizados para el cultivo de caña de azúcar, sin afectación a bosques ni a los recursos hídricos comunitarios.

La planta cuenta con pozo de agua propio, licencia ambiental y los permisos correspondientes emitidos por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en cumplimiento con la legislación nacional vigente.

"Este proyecto es un modelo de cooperación exitosa entre empresas nacionales y extranjeras. Unimos capital, tecnología, visión social y una profunda responsabilidad ambiental para ofrecer soluciones que fortalecen la competitividad del país", añadió Fernando Zúñiga, director de MPC Energy Solutions para Latinoamérica.