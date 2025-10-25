Incautan 175 máquinas tragamonedas y más de Q100 mil en efectivo

Además de las máquinas, encontraron más de Q100 mil.
OTRAS NOTICIAS: La nueva implementación de Correos para la seguridad de tus envíos
El Ministerio Público (MP) junto al personal fiscal del departamento de Quetzaltenango, en coordinación con la Fiscalía Regional VIII Occidente, ejecutó 26 diligencias de allanamiento y secuestro de evidencias en el área.
El operativo permitió incautar 175 máquinas tragamonedas y Q118, 921.75 en efectivo.
Asimismo, se contó con el apoyo de personal de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas y de la Gobernación Departamental de Quetzaltenango.
El objetivo de este operativo en conjunto es para proteger los derechos de la niñez y juventud, y evitar el uso de máquinas tragamonedas.