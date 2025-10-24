La nueva implementación de Correos para la seguridad de tus envíos

-

A partir de ahora, los usuarios tendrán acceso a un sistema de rastreo de sus envíos en tiempo real.

Correos de Guatemala modernizó su plataforma con rastreos en línea, mejorando la seguridad en envíos de mensajería y encomiendas nacionales e internacionales.

La Dirección General de Correos y Telégrafos (DGCT), da un paso a la modernización de los servicios postales en Guatemala, a partir de ahora los usuarios tendrán acceso a un sistema de rastreo de sus envíos en tiempo real.

De acuerdo con autoridades de Correos de Guatemala, dicho sistema busca ofrecer mayor confianza y seguridad a los usuarios. Este avance es parte de los esfuerzos por alinearse con estándares internacionales y mejorar la satisfacción del público con el servicio postal.

(Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Al alcance de la mano

El servicio de rastreo en línea permite a los usuarios dar seguimiento a sus paquetes y correspondencia, tanto a nivel nacional como en los envíos internacionales a más de 40 países, desde el momento en que se les asigna un Código de Barras Único.

Con la renovación digital, Correos de Guatemala busca convertirse en una plataforma confiable y conveniente, reafirmando su compromiso con los usuarios, e invita a los guatemaltecos a utilizar el servicio de seguimiento en línea y a acercarse a las agencias habilitadas, incluyendo la Agencia Central en el Palacio de Correos, para experimentar la nueva era del servicio postal en Guatemala.