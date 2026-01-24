Incautan cajas con marihuana en bodegas de encomiendas de zona 12

Las diligencias contra el tráfico de drogas por medio de servicios de mensajería continúan.
Agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), con el apoyo del binomio canino "Sora", desarrollaron un operativo en unas bodegas de entrega de encomiendas ubicadas en la zona 12, donde se logró la incautación de varios paquetes con marihuana.
Las autoridades indicaron que la acción forma parte de los operativos permanentes para prevenir el tráfico de drogas a través de servicios de mensajería; la sustancia fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público (MP).
El binomio K9 "Sora" es integrado por agente y un agente canino y fueron fundamentales en la detección de los paquetes almacenados en el inmueble, resaltó la Policía Nacional Civil (PNC).