Sistema Penitenciario descarta privilegios en cárceles

El Sistema Penitenciario (SP) descarta que existan comodidades y privilegios para los privados de libertad de los centros penitenciarios del país.

A una semana de los disturbios en tres penales que desatarían una ola de violencia, principalmente por parte del terrorista Barrio 18, contra la Policía Nacional Civil (PNC), los cuales recibieron ataques directos, resultando con diez agentes fallecidos, las autoridades se han pronunciado.

Los operativos estratégicos en defensa de la población reportan la captura de 17 terroristas, rescate de rehenes y control en cárceles. pic.twitter.com/7LoU8WgX4o — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 19, 2026

La situación dio pie a que se declarara estado de sitio por el presidente Bernardo Arévalo, mismo que fue aprobado y modificado por el Congreso de la República, a través del Decreto Gubernativo 1-2026.

Este se estableció con una duración de 30 días para redoblar las fuerzas de seguridad por parte de las autoridades, indemnizaciones para las familias de los agentes muertos y para los agentes heridos, el libre ejercicio de las actividades culturales y religiosas. Especialmente, prohibir las visitas en los penales durante la vigencia.

El SP aseguró por medio de un comunicado que no existen privilegios ni comodidades instaladas para los privados de libertad de Renovación I, en Escuintla y en ningún otro penal.

“Cualquier artículo cuyo ingreso fue autorizado obedece únicamente a disposiciones de carácter sanitario y de uso común, bajo control institucional” se lee en parte del comunicado.

#ComunicadoOficial pic.twitter.com/ZhYWqPzbEZ — Sistema Penitenciario de Guatemala (@_SPGuatemala) January 24, 2026

"Las medidas implementadas atienden también las recomendaciones de los mecanismos nacionales de prevención de la tortura, orientadas exclusivamente a resguardar la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad, en particular de quienes padecen enfermedades crónicas o requieren atención médica específica" afirmaron.