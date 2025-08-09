Incautan camioneta con arma ilegal y droga en zona 1

Las autoridades reportaron una captura de hombre tras la revisión del vehículo.
La tarde de este sábado 9 de agosto las autoridades registraron una camioneta modelo reciente en la zona 1 de la ciudad de Guatemala.
Durante la revisión los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron una pistola 9 milímetros sin permiso de portación, un cargador con 13 municiones.
Además de 29 "colmillos" y 165 bolsitas de cocaína.
Durante un operativo se reportó la captura de un hombre identificado como Hugo "N" de 44 años, a quien también se le incautaron dos teléfonos celulares.
La camioneta fue consignada para continuar con las diligencias correspondientes. El detenido fue trasladado hacia los tribunales.