Incautan camioneta con arma ilegal y droga en zona 1

  • Por Susana Manai
09 de agosto de 2025, 16:48
La camioneta fue consignada para continuar con las diligencias correspondientes. (Foto: PNC)

Las autoridades reportaron una captura de hombre tras la revisión del vehículo.

La tarde de este sábado 9 de agosto las autoridades registraron una camioneta modelo reciente en la zona 1 de la ciudad de Guatemala.

Durante la revisión los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron una pistola 9 milímetros sin permiso de portación, un cargador con 13 municiones.

(Foto: PNC)
Además de 29 "colmillos" y 165 bolsitas de cocaína.

(Foto: PNC)
Durante un operativo se reportó la captura de un hombre identificado como Hugo "N" de 44 años, a quien también se le incautaron dos teléfonos celulares. 

(Foto: PNC)
"

La camioneta fue consignada para continuar con las diligencias correspondientes.  El detenido fue trasladado hacia los tribunales. 

(Foto: PNC)
