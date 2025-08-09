Christopher, el estadounidense que falleció en un asalto en zona 1

-

La identidad de la víctima fue confirmada 13 días después del hecho armado.

El Ministerio Público (MP) confirmó que Christopher Howard, ciudadano estadounidense de Luisiana, fue la víctima del asalto armado ocurrido el 27 de julio cerca del Parque Isabel La Católica, zona 1.

(Foto: Karla Mejía/Periodista)

La identidad se confirmó13 días después después del hecho armado. Además, según la Policía Nacional Civil (PNC), Howard trabajaba en el área de telecomunicaciones para una empresa privada.

(Imagen: captura de pantalla)

Asimismo, se indicó que la víctima residía cerca del lugar donde ocurrió el ataque armado.

Sobre el ataque armado

El hecho ocurrió alrededor de las 00:30 horas del 27 de julio cuando Howard caminaba por el sector y fue interceptado por un hombre en motocicleta quien le exigió sus pertenencias.

De acuerdo con la investigación, Howard dejó su teléfono en el suelo, pero recibió un disparo a corta distancia mientras se alejaba, él intentó correr, pero cayó a pocos metros donde fue ubicado su cuerpo.

En redes sociales circula un video que muestra el momento de un asalto que termina con una persona fallecida.



vía Vinicio Fuentes #asalto #MP #Investigación #zona1 pic.twitter.com/WZxdxEJ4EP — Susana Manai (@smanai_soy502) August 4, 2025

En el video que circula en redes sociales se escucha que el asaltante se refería a la víctima como "gringo" antes de efectuar el ataque armado; por lo que de manera preliminar se sabía que el fallecido era un extranjero hasta que su identidad fue revelada recientemente.

El MP confirmó a Soy502 que hasta el momento este video continúa siendo analizado como parte de las diligencias de investigación.

Además, el MP indicó que la investigación busca esclarecer las circunstancias del hecho, identificar al responsable y ponerlo a disposición de las autoridades.

Mientras tanto, la familia de Howard gestiona la repatriación del cuerpo.

Asimismo, vecinos del sector piden más vigilancia policial y mejor iluminación para reducir los asaltos nocturnos.

LEE TAMBIÉN: Hallan los cuerpos de una madre y su hijo con señales de tortura en Huehuetenango