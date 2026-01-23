Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Los 40 mil cigarrillos que eran transportados en un bus de manera ilegal

  • Por Maria Fernanda Gallo
23 de enero de 2026, 10:01
El cargamento fue incautado mientras era transportado. (Foto: Shutterstock)&nbsp;

El cargamento fue incautado mientras era transportado. (Foto: Shutterstock) 

Fueron incautados 40 mil cigarrillos sin declarar.

OTRAS NOTICIAS:  El adolescente que murió atropellado en la Interamericana

Un conductor de una pullman se dirigía sobre el Km.112 ruta CA-1, Jutiapa, cuando agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT ) de la Policía Nacional Civil (PNC) lo interceptaron y descubrieron un cargamento de cigarrillos.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

El piloto, identificado como Alberto "N", de 44 años, no pudo demostrar la legalidad del producto.

Dentro del transporte se transportaban 4 cajas, las cuales fueron incautadas por las autoridades y detuvieron al conductor.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar