Los 40 mil cigarrillos que eran transportados en un bus de manera ilegal

Fueron incautados 40 mil cigarrillos sin declarar.
Un conductor de una pullman se dirigía sobre el Km.112 ruta CA-1, Jutiapa, cuando agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT ) de la Policía Nacional Civil (PNC) lo interceptaron y descubrieron un cargamento de cigarrillos.
El piloto, identificado como Alberto "N", de 44 años, no pudo demostrar la legalidad del producto.
Dentro del transporte se transportaban 4 cajas, las cuales fueron incautadas por las autoridades y detuvieron al conductor.