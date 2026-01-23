El adolescente que murió atropellado en la Interamericana

-

El menor caminaba a la orilla de la carretera tras descender de una pasarela con dirección a una tienda local cuando fue impactado.

Daniel Estuardo Lejá Tuy era originario del Caserío central Xajaxac del departamento, Sololá.

Vecinos relataron que la madre del menor se dedica a la venta de tortillas en ese sector y describieron que el joven era trabajador y muy querido en la localidad.

Según información preliminar, Lejá se habría graduado de sexto primaria en 2025 y se preparaba para iniciar el ciclo escolar en el nivel básico este año.

El joven era muy reconocido entre la comunidad y cuando los vecinos supieron la noticias, quisieron hacer justicia por mano propia, pero agentes de la PNC lo impidieron aprehendiendo y trasladando al piloto.

El menor se dirigía a la tienda cuando fue arrollado a la orilla de la carretera. (Foto: Redes Sociales)

¿Qué sucedió?

El menor de 13 años falleció tras ser embestido por un camión el pasado 22 de enero en la ruta Interamericana.

En el percance, el vehículo que momentos antes había arrollado al adolescente, quedó volcado a unos 60 metros ya que el piloto intentó frenar bruscamente y perdió el control del camión.

Tras el accidente vecinos se acercaron a la escena y llamaron a Bomberos Voluntarios quienes al llegar intentaron estabilizar al menor pero minutos después falleció por la gravedad del impacto.