Francia y EE.UU Incautan una tonelada de cocaína en Dominicana

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Las autoridades interceptaron una lancha que transportaba 978 paquetes de la presunta droga, forrados con cinta adhesiva y con distintos logotipos.

Fuerzas de seguridad de Francia y Estados Unidos colaboraron en conjunto para desarrollar un operativo antinarcótico en aguas de República Dominicana que dio como resultado tres detenidos y cerca de una tonelada de cocaína incautada.

Una lancha rápida fue interceptada al sur de la capital Santo Domingo con "978 paquetes de la presunta droga, forrados con cinta adhesiva y con distintos logotipos", indicó la Dirección Nacional de Control de Drogas dominicana (DNCD).

Casi una tonelada de droga se localizó durante la operación. (Foto ilustrativa: iStock)

Los arrestados son de nacionalidad venezolana. Las autoridades confiscaron además una lancha de 27 pies de eslora (unos 8,2 metros) que navegaba con "tres potentes motores fuera de borda".

La incautación de la embarcación es parte del despliegue de una poderosa flota en el Caribe y el Pacífico ordenada por el presidente Donald Trump desde agosto de 2025 para contener el envío de drogas a Estados Unidos.

Desde septiembre, más de 190 presuntos traficantes han muerto en ataques de fuerzas estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, según un conteo de AFP.

Los paquetes de presunta cocaína fueron incautados. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Incautaciones en República Dominicana

Más de 14,3 toneladas de distintas drogas han sido incautadas en República Dominicana durante 2026.

El país caribeño es conocido por sus paradisíacas playas es usado como puente por narcotraficantes para transportar drogas hacia Estados Unidos y Europa.

En 2025 se confiscaron poco más de 48,3 toneladas de drogas en República Dominicana.