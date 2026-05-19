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Por extorsionar a taxistas: capturan a tres hombres en Mixco

  • Por Geber Osorio
19 de mayo de 2026, 13:39
Los tres hombres detenidos son acusados de extorsionar a taxistas. (Foto ilustrativa: iStock)

Los tres hombres detenidos son acusados de extorsionar a taxistas. (Foto ilustrativa: iStock)

Los detenidos son señalados de cobrarle más de Q200 semanales a cada una de sus víctimas.

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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este martes 19 de mayo a tres presuntos extorsionistas que integran la pandilla terrorista denominada Mara Salvatrucha.

Las detenciones se efectuaron durante operativos realizados por investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) en el municipio de Mixco.

En la colonia Monte Real II, zona 4, fue aprehendido David "N", de 43 años, alias "Tuerto"; el segundo capturado es Josué "N", de 32, quien fue sorprendido en la colonia El Milagro, zona 6; y en esa misma zona fue detenido Edvin "N", de 42.

Estas personas son señaladas de dedicarse a extorsionar a taxistas y de coordinar el cobro semanal de Q225 a cada una de sus víctimas, según indican las investigaciones de las autoridades.

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