Por extorsionar a taxistas: capturan a tres hombres en Mixco

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Los detenidos son señalados de cobrarle más de Q200 semanales a cada una de sus víctimas.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este martes 19 de mayo a tres presuntos extorsionistas que integran la pandilla terrorista denominada Mara Salvatrucha.

Las detenciones se efectuaron durante operativos realizados por investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) en el municipio de Mixco.

Investigadores de la #DIPANDA capturaron a tres presuntos extorsionistas integrantes de la mara Salvatrucha durante operativos realizados en Mixco #OperaciónCentinelaMetropolitano#SeguridadConTransparencia#ProtegerYServir pic.twitter.com/JHxhIQvnud — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 19, 2026

En la colonia Monte Real II, zona 4, fue aprehendido David "N", de 43 años, alias "Tuerto"; el segundo capturado es Josué "N", de 32, quien fue sorprendido en la colonia El Milagro, zona 6; y en esa misma zona fue detenido Edvin "N", de 42.

Estas personas son señaladas de dedicarse a extorsionar a taxistas y de coordinar el cobro semanal de Q225 a cada una de sus víctimas, según indican las investigaciones de las autoridades.