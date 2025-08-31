Versión Impresa
Incendio consume una vivienda en la zona 6 (video)

  • Por Jessica González
31 de agosto de 2025, 10:05
El incendio consumió por completo la vivienda. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El incendio consumió por completo la vivienda. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Las imágenes muestran cómo el incendio consumió por completo la casa.

Bomberos Voluntarios combatieron un incendio reportado en la 2a. calle A 25-69 zona 6, colonia El Carmen, zona 2

En el lugar se atendió al propietario de la vivienda, Juan José Morales, de 64 años, quien presentaba alteración nerviosa.

Morales desconoce lo que pudo haber originado el fuego.

Estas son las imágenes: 

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Cuerpos de socorro utilizaron grandes chorros de agua para apagar el fuego y evitar que se propagara a las viviendas aledañas.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

 

 

