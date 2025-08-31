Incendio consume una vivienda en la zona 6 (video)

Las imágenes muestran cómo el incendio consumió por completo la casa.
OTRAS NOTICIAS: Hombre dispara contra una pareja de esposos, la mujer muere
Bomberos Voluntarios combatieron un incendio reportado en la 2a. calle A 25-69 zona 6, colonia El Carmen, zona 2
En el lugar se atendió al propietario de la vivienda, Juan José Morales, de 64 años, quien presentaba alteración nerviosa.
Morales desconoce lo que pudo haber originado el fuego.
Estas son las imágenes:
Cuerpos de socorro utilizaron grandes chorros de agua para apagar el fuego y evitar que se propagara a las viviendas aledañas.