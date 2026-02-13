Incendio alerta a vecinos de la colonia El Incienso en zona 3 (video)

Las llamas consumieron una vivienda ya que el acceso al inmueble se complicó debido a que estaba dentro de un callejón.
En las primeras horas de este viernes 13 de febrero se reportó un siniestro que consumió una vivienda ubicada en la 6a. calle final de la colonia El Incienso, en la zona 3 capitalina, lo que generó alarma entre los vecinos del sector.
De acuerdo con Víctor Gómez, oficial de los Bomberos Voluntarios, la emergencia fue reportada por residentes del área, quienes se percataron del humo que salía del inmueble.
Explicó que la vivienda afectada se encuentra en un callejón, lo que complicó las labores para sofocar las llamas. Debido al difícil acceso, los socorristas trabajaron con mangueras extendidas durante aproximadamente 45 minutos para controlar y liquidar el fuego.
Para contener el siniestro, se utilizaron al menos 3,400 galones de agua. A pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron personas lesionadas, aunque sí pérdidas materiales.
Las autoridades indicaron que se investigan las causas del siniestro y no se descarta que un corto circuito haya originado las llamas.