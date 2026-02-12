Versión Impresa
Delincuencia: Peatón se opone a un asalto y es atacado a balazos en el Periférico

  • Por Geber Osorio
12 de febrero de 2026, 12:46
Ciudad de Guatemala
La víctima caminaba por el sector cuando fue atacado por asaltantes. (Foto: Amílcar Montejo)

La víctima fue trasladada por los socorristas en estado delicado a un centro asistencial.

Un peatón fue atacado a balazos este jueves 12 de febrero en el carril auxiliar del Anillo Periférico, entre la 14 y 15 calle de la colonia Ciudad de Plata II, en la zona 7 de la ciudad capital.

Se trata de Manuel Octavio Herrera Marroquín, de 25 años, quien caminaba sobre la acera cuando desconocidos se le acercaron para robarle sus pertenencias, a lo que la víctima se habría opuesto.

Por lo tanto, los malhechores le dispararon con un arma de fuego y posteriormente huyeron del lugar, dejando herido a este hombre.

El herido fue identificado como Manuel Octavio Herrera Marroquín. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Vecinos del sector dieron aviso a los Bomberos Voluntarios, quienes le brindaron asistencia y después lo trasladaron en estado delicado al Hospital General San Juan de Dios, según indicaron los socorristas.

La Policía Nacional Civil (PNC) cerró el paso vehicular momentáneamente para realizar las diligencias de ley e investigar lo sucedido, informó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

El hecho de violencia se registró en el carril auxiliar del Anillo Periférico, yendo para el norte, buscando el puente Villa Linda. (Foto: Amílcar Montejo)
El hecho de violencia se registró en el carril auxiliar del Anillo Periférico, yendo para el norte, buscando el puente Villa Linda. (Foto: Amílcar Montejo)

