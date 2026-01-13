Video: Incendio estructural en Guajitos consume viviendas

Bomberos intentan llegar al lugar debido a la dificultad del ingreso de las motobombas.
Dos viviendas son alcanzadas por un incendio registrado en la 6a. avenida y 5 calle, en la interfaz urbano forestal, en la 6ta. Calle y 5a. Avenida final Nuevo Amanecer, parte baja Col. Guajitos Z.21
Vecinos del área hicieron un llamado a los bomberos quienes ya se encuentran en el lugar trabajando para poder llegar ya que es un punto de difícil acceso para las motobombas.
Los socorristas ya están trabajando para prevenir que el fuego se siga propagando a otras viviendas. En el video se puede observar una gran cantidad de humo debido a todo lo que las llamas han consumido.