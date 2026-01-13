Enfermero se bajó de su auto por unos segundos y terminó muerto

-

La víctima iba con su esposa y unos compañeros de trabajo cuando ocurrió la tragedia.

Bajarse de su carro unos segundos le costó la vida al enfermero Arcadio Choc Caal, de 31 años, quien fue atacado a balazos en el ingreso al cementerio de la aldea Champeguano, Alta Verapaz.

Según testigos, la víctima viajaba junto a su esposa y otras personas que trabajan con él, quienes resultaron ilesos.

Tras ser alertados por vecinos, cuerpos de socorro evaluaron a la víctima, quien ya había muerto a causa de los impactos de bala que recibió en partes vitales del cuerpo.

(Foto: PNC)

El Ministerio Público (MP) localizó dos casquillos junto al cuerpo.

De acuerdo a la información preliminar, los atacantes perseguían a Arcadio a bordo de una motocicleta y aprovecharon que el lugar es solitario debido al mal estado de la calle y la oscuridad para disparar directamente contra él cuando descendió el vehículo.

La Policía Nacional Civil indicó que pudo tratarse de un ataque directo, lo cual ya está bajo investigación.