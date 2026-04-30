Incendio forestal alcanza y consume viviendas en la zona 5

El fuego subió sobre la ladera de una montaña y ha consumido al menos tres viviendas.
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Un incendio forestal ha afectado a viviendas ubicadas en la 48 avenida y 17 calle de la colonia La Chacara, en la zona 5 de la ciudad de Guatemala.
Este siniestro se originó en el tramo montañoso del puente Cuatro Caminos, por lo que es visible desde calzada La Paz, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.
Bomberos Municipales y Voluntarios se encuentran trabajando en el lugar para tratar de sofocar las llamas, las cuales alcanzaron al menos tres viviendas que han sido consumidas, según informaron los socorristas del casco rojo.
Además, se ha reportado que el humo provocado por este incendio se observa desde distintos puntos de la ciudad, así como desde la Torre de Tribunales, en la zona 1.