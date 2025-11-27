Incendio en Hong Kong deja 83 muertos y más de 200 desaparecidos

-

La densamente poblada Hong Kong se enfrenta a la peor tragedia en décadas tras un devastador incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court.

Los bomberos de Hong Kong buscan este jueves a más de 200 desaparecidos tras el enorme incendio que calcinó un complejo de rascacielos residenciales y causó al menos 83 muertos en el peor siniestro en la ciudad en décadas.

El fuego se desató la tarde del miércoles en una urbanización de ocho torres con 2,000 apartamentos. La emergencia conmocionó a la ciudad semiautónoma china, que cuenta con algunos de los complejos habitacionales más densamente poblados del mundo.

Las llamas comenzaron en los tradicionales andamios de bambú que rodeaban los edificios de 31 plantas del complejo Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de la zona norte, que se encontraba en obras.

El último balance asciende a 83 muertos, lo que convierte a esta tragedia en el incendio más letal en Hong Kong desde 1948.

La policía instaló un centro de identificación de víctimas en un centro comunitario cercano, donde se muestran fotografías de los cadáveres rescatados del incendio a los familiares desesperados que buscan a sus desaparecidos.

"Si los rostros están irreconocibles, hay objetos personales para que la gente los identifique", relató una mujer identificada como Cheung que buscaba a sus familiares. "No tengo palabras. Había niños. No puedo describirlo", dijo.

Incendio en Hong Kong deja 83 muertos



Investigan la causa

Los incendios en cuatro de las ocho torres de apartamentos ya fueron extinguidos y los de los otros tres edificios están "bajo control", según las autoridades. El rascacielos restante no se vio afectado.

Las autoridades investigan la causa del fuego, incluida la presencia de andamios de bambú y mallas protectoras de plástico que envuelven estas estructuras.

El organismo anticorrupción de Hong Kong lanzó una pesquisa sobre las obras de reforma en el complejo afectado. Horas antes, la policía informó de la detención de tres hombres sospechosos de haber dejado negligentemente envoltorios de espuma en el lugar.

El jefe ejecutivo de la ciudad, John Lee, anunció además que se inspeccionarán de inmediato todas las urbanizaciones que estén siendo objeto de obras importantes.

"Todo el complejo terminó en llamas"

Varios residentes del complejo Wang Fuk Court dijeron a la AFP que no oyeron ninguna alarma de incendio y que tuvieron que ir puerta por puerta para alertar a los vecinos del peligro.

"Tocar el timbre, llamar a las puertas, alertar a los vecinos, decirles que se marcharan... así era la situación", dijo un hombre que se identificó como Suen. "El fuego se propagó muy rápidamente", agregó.

Otro testigo, Wong Sik-kam, dijo que su hijo, bombero, estaba luchando contra el fuego que destruyó la casa donde vivía desde hace 40 años.

"Mi hijo estaba afuera y me llamó para decirme: 'Papá, hay un incendio'. Abrí la ventana y vi a los bomberos", explicó. "Primero pensé que era un fuego normal, pero resultó ser tan grande que todo el complejo terminó en llamas", dijo Wong.

El jefe ejecutivo de la ciudad había dicho en la madrugada que 279 personas estaban desaparecidas, aunque los bomberos informaron más tarde que habían establecido contacto con algunas de ellas.

"No pude dormir"

El consulado de Indonesia dijo alrededor del mediodía que dos de los fallecidos provenían de ese país y se dedicaban al trabajo doméstico.

Yayuk, un indonesia de 40 años, relató a AFP que no puede encontrar a su hermana mayor Sri-Wahyuni, que trabajaba y vivía en una vivienda del complejo siniestrado. "No pude dormir en toda la noche. Esta mañana fui al consulado para preguntar si había sido admitida en un hospital", contó.

Durante las primeras horas de la emergencia, partes de andamios carbonizados cayeron de los bloques en llamas. Por las ventanas se veían los apartamentos engullidos por el fuego.

El presidente chino, Xi Jinping, expresó sus condolencias a las familias y "pidió que se haga todo lo posible para extinguir el incendio y minimizar las víctimas y las pérdidas", informó la cadena estatal CCTV.

El jueves por la tarde, algunos de los residentes de los bloques adyacentes que habían sido evacuados por precaución pudieron regresar a sus hogares.

Los incendios mortales fueron durante años una lacra habitual en la densamente poblada Hong Kong, especialmente en los barrios más pobres. Sin embargo, en las últimas décadas se han reforzado las medidas de seguridad y estos fuegos se han vuelto mucho menos frecuentes.