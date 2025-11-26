Al menos 13 personas fallecieron en un incendio en complejo residencial en Hong Kong

El incendio en un complejo residencial deja al menos 28 víctimas.
El Departamento de Bomberos atendió a un total de 28 víctimas, nueve de las cuales fueron declaradas muertas en el lugar del accidente.
Otras seis fueron trasladadas al hospital en estado grave y cuatro de ellas fallecieron posteriormente, esto según Chou Wing-yin, del servicio de bomberos, en una rueda de prensa.
Según un medio local, entre los 13 fallecidos se reporta que hay un bombero.
El incendio se propagó rápidamente a lo largo de los andamios de bambú, afectando tres bloques residenciales en Tai Po, un distrito del norte de Hong Kong.
Las autoridades tuvieron que cerrar segmentos de una autovía cercana, mientras los bomberos seguían luchando contra el incendio.