Incendio prolongado afecta a varias viviendas en Lima, Perú este sábado (videos)

El siniestro ha ido aumentando tras alcanzar una fábrica de fuegos artificiales en el sector.

Un incendio de grandes magnitudes se registra este sábado en el distrito de San Juan de Miraflores, al sur de Lima, capital de Perú.

Los ciudadanos reportaron que el fuego afecta a varios inmuebles en el sector, de igual manera una intensa columna de humo cubre el área afectada, lo cual genera alarma entre los residentes.

Según el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Perú, el siniestro fue reportado alrededor de las 5:30 de la tarde (hora local) en la avenida El Centenario, sector Virgen del Buen Paso, Pamplona Alta, donde se desconoce cómo se produjo.

Hasta el momento no se han registrado heridos, aunque existe preocupación por la posibilidad de que las llamas alcancen más viviendas construidas con material inflamable, ya que aún no se ha podido controlar por completo este siniestro.

Fábrica de fuegos artificiales

Varias unidades de bomberos se encuentran en el lugar controlando la emergencia y colaborando con la evacuación, mientras los vecinos retiran sus pertenencias. La prioridad es evitar que el incendio se propague hacia otras zonas habitadas.

Sin embargo, este inconveniente se ha extendido a una fábrica de fuegos artificiales, tras los fuertes vientos que han aumentado la tragedia, provocando daños en viviendas.

*Con información de infobae.