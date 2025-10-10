El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte

Dina Boluarte fue destituida tras recibir 118 votos de los 122 integrantes del parlamento peruano.
El Congreso de Perú destituyó este viernes 10 de octubre, a Dina Boluarte mientras que el país atraviesa una crisis de seguridad.
Su destitución fue aprobada tras recibir 118 votos, de los 122 integrantes del parlamento.
"En consecuencia ha sido aprobada la vacancia de la presidenta de la República", anunció en una maratónica sesión el jefe del Congreso, José Jerí, quien asumirá el cargo ante la ausencia de un vicepresidente.
Frente al Parlamento, varias personas celebraron con banderas del país y carteles en contra de la mandataria de 63 años, quien se rehusó a ejercer su derecho a la defensa
Desde 2016, Perú ha tenido seis presidentes: dos destituidos por el Congreso; dos que renunciaron antes de correr la misma suerte, uno que completó su mandato interino y
Boluarte, que llegó luego del frustrado intento de Pedro Castillo de disolver el Congreso.
*Con información de AFP