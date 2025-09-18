Incendio en vivienda en zona 16 deja pérdidas de más de Q400mil

-

Varias unidades fueron destacadas al lugar para controlar las llamas.

Un incendio registrado en una vivienda ubicada en un área residencial de zona 16 generó pérdidas materiales valoradas en más de Q400 mil, según indicó la propietaria.

El incendio fue reportado a las 2:00 de la mañana de este jueves, cuando las llamas en el segundo nivel de la residencia alertaron a los vecinos, quienes solicitaron la presencia de los Bomberos Voluntarios.

El incendió fue en una vivienda ubicada en una zona residencial de la zona 16. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Víctor Gómez, vocero de los socorristas, informó que se utilizaron más de siete mil galones de agua para sofocar el fuego y que fue necesario atacarlo por dos frentes para evitar que se propagara a viviendas cercanas.

La propietaria de la vivienda estimo las perdidas en más de 400 mil quetzales. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Después de casi dos horas de trabajo, los bomberos lograron controlar y extinguir el incendio, que dañó varios ambientes del segundo nivel de la casa. Además, no se reportaron personas heridas, indicaron los socorristas.

El segundo nivel de la vivienda fue consumido por el fuego. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar la causa del incendio. Sin embargo, de forma preliminar, se presume que pudo haberse originado por un corto circuito