Exempleado secuestra a la hija de su jefe y exige Q2 millones por su rescate

Los padres de la menor identificaron al capturado como exempleado de la familia.

German Cervando Pérez Pérez, de 32 años, engañó a la hija de sus antiguos empleadores para sacarla de su casa en la aldea El Llano, Zaragoza, Chimaltenango.

Le hizo creer que sus padres habían pedido que la llevara con ellos y la trasladó a una vivienda donde fue encerrada en una habitación.

La menor fue secuestrada el 15 de septiembre en la aldea el Llano, Zaragoza, Chimaltenango. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Poco después, uno de los secuestradores se comunicó con el padre de la niña y exigió Q2 millones a cambio de su liberación. Para confirmar que la tenían retenida, enviaron fotografías de la menor.

Los padres de la menor reconocieron al secuestrador como exempleado de la familia. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), explicó que las primeras horas fueron cruciales para ubicar a la víctima.

"Las primeras horas son vitales para lograr ubicar y liberar a la víctima, por lo que elementos del comando Antisecuestros empezaron a investigar el incidente y se mantenía una comunicación continua con la familia a tal punto que se evito tener contacto directo con ellos para evitar que los secuestradores notaran que ya se les estaba buscando", agrego Monroy.

#Urgente



Comando Antisecuentros libera sana y salva a una menor secuestrada



Hay dos capturados pic.twitter.com/KFQFtJezVv — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 18, 2025

Luego de casi 48 horas de cautiverio, la PNC coordinó una entrega controlada del dinero. Cuando los implicados llegaron al lugar para recoger el paquete, los agentes capturaron a Pérez Pérez y a su pareja, Helen Andrea Mishel Raquec Jocholá, de 25 años.

El empleado aprovecho la confianza de conocer a la niña para llevársela sin levantar sospechas. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Tras la detención, los investigadores localizaron la vivienda en la colonia Buena Vista, zona 8 de Chimaltenango, donde la menor estaba retenida. Fue entregada a sus padres y trasladada a un hospital para una revisión médica.

Ambos detenidos fueron llevados al juzgado de turno de Chimaltenango. La PNC informó que no registran antecedentes policiales.

*Con información de Jorge Sente